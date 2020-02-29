Арахамия рассказал, сколько законопроектов в день принимает новая ВР

Новости Украины:Давид Арахамия говорит, что депутаты 9 созыва принимают 1 законопроект в день.

В Верховной Раде Украины девятого созыва принимают один полноценный законопроект в день без нарушения Регламента. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Эта Верховная Рада принимает в среднем 1 полноценный закон за календарный день, включая субботу и воскресенье. Но главное, что мы это делаем без нарушений Регламента. И даже сейчас, когда к законопроекту о рынке земли, который занимает 6 страниц, внесли более 4000 поправок на 2500 страниц, они рассматриваются также по процедуре, предусмотренной Регламентом", - сказал Арахамия.

По его словам, "Слуги народа" работают быстро из-за того, что люди устали ждать изменений.

"Термин "турборежим" впервые возник в среде экспертов и журналистов, потому что до этого в Раде никто никогда так не работал. Но для нас совершенно не важно как это будет называться", - подчеркнул Арахамия.

Добавим, что 29 февраля прошло полгода после начала работы ВР девятого созыва.

Как сообщалось ранее, в парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации ВР, по состоянию на 17 января 2020 года, поступило 10 заявлений от нардепов различных политических фракций о нарушении Регламента.

Напомним, Верховная Рада не рассматривает кандидатуру Тигипко на какую-либо должность в Кабмине.