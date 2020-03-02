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Стратегия деоккупации: в "Голосе" призвали не забывать, что в Украине идет война

Стратегия деоккупации: в "Голосе" призвали не забывать, что в Украине идет война
13:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Голосе" представили стратегию деоккупации Украины.

В "Голосе" считают, что если Украина будет забывать о том, что у нас идет война, то вопрос борьбы с коронавируса и кадровые изменения будут решать оккупационные власти, а не украинские.

Об этом на согласительном совете парламента заявил председатель фракции "Голоса" Сергей Рахманин, сообщается на странице партии в Facebook. 

Он также призвал другие политические силы к работе над презентованной на прошлой неделе "Стратегией холодной деоккупации Крыма и Донбасса".

"Это первый документ, разработанный на замену неработающим Минским договоренностям", - сказано в сообщении пресс-службы партии на странице в Facebook.

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В партии отметили, что документ был представлен публично, потому каждый может ознакомиться с полной или короткой версиями. 

"Надеемся, что все заинтересованные политические силы, органы и лица присоединятся как минимум к обсуждению этого документа", - добавил Сергей Рахманин.

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Верховная Рада, Голос, Сергей Рахманин, Деоккупация.
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