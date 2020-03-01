"Действительно важные и актуальные вопросы": Разумков говорил с Зеленским о повестке дня заседания ВР

Новости Украины:Разумков говорит, что обсуждал с Зеленским повестку дня внеочередного заседания Рады.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что общался с президентом Владимиром Зеленским по поводу вопросов, вынесенных на внеочередное заседание парламента.

Об этом спикер сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, общался ли он с президентом по поводу внеочередного заседания, Разумков ответил: "Да, я общался с президентом".

Он отметил, что необходимость внеочередного заседания связана с тем, что вопросы, предложенные на рассмотрение парламента, "действительно важные и актуальные".

Он напомнил, что парламент рассматривает законопроект о рынке земли и не может рассматривать другие вопросы, пока не будет проголосован данный законопроект. По его словам, в связи с этим и возникла необходимость рассмотреть на внеочередном заседании "некоторые важные законопроекты и темы, которые сегодня есть в повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду".

Разумков так и не уточнил, о чем именно пойдет речь при рассмотрении вопроса о Кабинете министров, а лишь отметил, что будет разговор о деятельности правительства, куда будут приглашены все члены Кабмина.

Он сказал, что на 99% уверен, что члены правительства придут на заседание парламента.