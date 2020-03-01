Зеленского просят "вернуть государству то, что ему должно принадлежать"

Новости Украины:К главе украинского государства обратились с просьбой отобрать у олигархов телеканалы и сделать их государственными.

Президента Украины Владимира Зеленского призывают отобрать у олигархов все украинские телеканалы и сделать их государственными.

Соответствующая петиция под номером № 22/087806-эп размещена на сайте Главы государства, передает УНН.

"Если бы каналы не были государственными, их бы не заблокировали. Просим вернуть государству то, что ему должно принадлежать. Мы не хотим слушать ту ложь, что сейчас показывают, и платить бешеные деньги олигархам. Думаю поддерживают все", — говорится в тексте петиции.

Петиция была обнародована 28 февраля 2020 года, пока она набрала 238 голосов из 25 000 необходимых.

Как сообщалось, Зеленский и медиагруппы согласовали запуск незакодированный версий украинских телеканалов.