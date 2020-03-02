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Пристайко о возможной отставке: Разговора с Зеленским не было

Пристайко о возможной отставке: Разговора с Зеленским не было
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко говорит, что Зеленский не обсуждал с ним возможную отставку.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним его возможную отставку с должности.

"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник.

По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его "услугах больше нет надобности".

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"Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", - отметил Пристайко.

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МИД, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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