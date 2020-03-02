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Пристайко о "нормандском саммите": Мы бы не хотели откладывать эту встречу

Пристайко о "нормандском саммите": Мы бы не хотели откладывать эту встречу
15:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко рассказал, что из семи договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите", "более-менее" реализована только одна.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), но тоже хотела бы максимального выполнения договоренностей лидеров государств в Париже в декабре 2019 года.

"Мы тоже считаем, что максимальное количество достигнутых договоренностей должно быть выполнено. К сожалению, в российской системе, когда от президента зависит решение практически всех вопросов, встреча с лидером России является очень важной для дальнейшего прогресса. Именно поэтому мы бы не хотели откладывать эту встречу. Но, наверное, именно это понимает и Россия, когда говорит, что встреча пока не планируется", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Пристайко подчеркнул, что пока из всех семи договоренностей лидеров стран "нормандского формата" в Париже "реализован более-менее" обмен пленными. "Мы очень рады, что это произошло, надеемся, что следующий обмен вернёт из заключения почти 200 украинцев. Из оставшихся шести договоренностей, что остались, даже по прекращению огня до настоящего времени успех не был достигнут, что подтверждается очередной смертью нашего военнослужащего", - пояснил он.

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Пристайко указал, что в коммюнике по итогам парижской встречи лидеры государств не записали четкую конкретную дату следующей встречи, поэтому постоянно возникают спекуляции по этому вопросу.

"Вот такая простая ситуация: четыре месяца, в апреле, но конкретной даты нет. Поэтому мы рассчитываем, работаем, но не обязательно это должно произойти именно в апреле", - резюмировал он.

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МИД, Вадим Пристайко, Нормандский саммит.
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