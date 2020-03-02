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Коляда о своей возможной отставке: Таких разговоров лично со мной никто не вел

Коляда о своей возможной отставке: Таких разговоров лично со мной никто не вел
16:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Коляда говорит, что вопрос её отставки не обсуждался.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку.

"Таких разговоров лично со мной никто не вел", - сказала Коляда в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, проводились ли с ней беседы относительно отставки и замены министра ветеранов.

Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня сообщалось, что на заседании рассмотрят ряд вопросов, связанных с Кабинетом министров – в частности, с кадровыми вопросами.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге заявил, что решение о кадровых перестановках в Кабинете министров является командным, и говорить о том, кого планируют заменить, еще рано.

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Все по теме:

Кабмин, Владимир Зеленский, Минветеранов, Оксана Коляда.
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