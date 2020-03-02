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Понедельник, 02.03.2020
Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
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Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне

Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
21:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В правительстве может появиться должность вице-премьера по обороне, заявляет Арахамия.

В Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс "Укроборонпром", есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - сказал Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства - ред.)", - добавил парламентарий.

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Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появится четыре-пять новых лиц. При этом, по словам Арахамии, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

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Кабмин, Минобороны, Давид Арахамия.
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