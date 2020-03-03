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Вторник, 03.03.2020
Зеленский придет на внеочередное заседание Рады
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Зеленский придет на внеочередное заседание Рады

Зеленский придет на внеочередное заседание Рады
05:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский 28 февраля направил Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует присутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта. Об этом сообщил первый заместитель главы ВР, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Будет ли Президент? Я буквально только что связался, он сказал: "Да, я буду". И это абсолютно нормально, ведь Президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - сказал Стефанчук.

Как сообщалось, Владимир Зеленский 28 февраля направил Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Председатель ВР назначил заседание на 16 часов 4 марта.

На внеочередном заседании запланировано рассмотрение законопроектов №3003П "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, №3015П "О внесении изменений в раздел VI “Заключительные и переходные положения” закона “О национальной безопасности Украины” относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)", №0025У "О ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины", №2500Д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона “О предотвращении коррупции” (второе чтение)".

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Также запланировано рассмотрение вопросов "о Кабинете министров Украины" и "о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

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Владимир Зеленский, Верхованая Рада, Внеочередное заседание Рады, Руслан Стефанчук.
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