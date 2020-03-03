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Первый замглавы Львовской ОГА стал заместителем нового министра громад

Первый замглавы Львовской ОГА стал заместителем нового министра громад
11:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: loda.gov.ua

Новости Украины:Правительство назначило первого замглавы Львовской ОГА Лозинского первым замминистра развития громад и территорий.

Василий Лозинский, занимающий должность первого заместителя главы Львовской облгосадминистрации (ОГА), назначен первым заместителем министра развития громад и территорий, а Валентина Москаленко назначена замминистра развития громад и территорий.

Это закреплено распоряжениями Кабинета министров №169-р и №170-р от 26 февраля 2020 года, тексты которых размещены на официальном сайте правительства.

Ранее Кабмин уволил двух заместителей министра развития громад и территорий Украины: Юлиана Чаплинского и первого зама Дмитрия Живицкого, при это последний согласован на должность главы Сумской областной государственной администрации.

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Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. До этого назначения с августа 2019 года он возглавлял Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.

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Кабмин, Министр, Василий Лозинский, Замглавы Львовской ОГА.
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