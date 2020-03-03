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Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИД Украины

Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИД Украины
11:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Кулеба заявил, что готов совмещать две должности, однако решение зависит от ВР и президента.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что готов совмещать эту свою должность с полномочиями министра иностранных дел, но решение зависит от президента и Верховной Рады. Об этом Кулеба сказал журналистам.

На вопрос, обсуждал ли с ним президент Владимир Зеленский возможное назначение на должность министра иностранных дел, Кулеба ответил: "Все назначения состоятся или не состоятся по результатам завтрашнего дня (ред: речь идет о внеочередном заседании Верховной Рады). Я думаю, что до этого нет смысла спекулировать и ожидать. Я привык всегда делать выводы по результатам принятых либо не принятых решений".

Кроме того, на вопрос, готов ли он к дополнительным полномочиям, Кулеба ответил: "Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые способен выполнять. Но еще раз подчеркиваю, что решение в руках президента и парламента".

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На уточняющий вопрос об отношении к идее объединения должностей министра иностранных дел и вице-премьера по евроинтеграции Кулеба заявил:

"Если это произойдет, то, независимо от фамилии человека, который будет объединять эти должности, это будет усиление и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции".

По словам Кулебы, относительно возможных назначений пока нечего комментировать. "Идет политический процесс, консультации", - сказал он и посоветовал дождаться среды, 4 марта, и заседания Рады, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кулеба может сменить Вадима Пристайко на посту главы МИД.

Напомним, Кулеба поблагодарил США за еще одну партию комплексов Javelin для Украины.

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МИД Украины, МВД Украины, Арсен Аваков, Вадим Пристайко, Дмитрий Кулеба.
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