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Кулеба: Курс Украины на интеграцию с Евросоюзом необратим

Кулеба: Курс Украины на интеграцию с Евросоюзом необратим
11:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Кулеба говорит, что процесс интеграции Украины с ЕС уже не остановить.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отмечает, что курс Украины на интеграцию с Евросоюзом необратим.

Об этом Кулеба сказал на конференции по представлению результатов выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2019 году и приоритетах на 2020 год.

Вице-премьер отметил, что его регулярно спрашивают о евроинтеграции, в частности, когда Украина присоединится к ЕС или может изменить курс на евроинтеграцию.

Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИД Украины

Он отметил, что курс государства на евроинтеграцию не подлежит пересмотру.

"Я не должен быть политически осторожным, и я абсолютно уверен, что движение Украины по пути в Европейский Союз является необратимым", - подчеркнул Кулеба.

Вице-премьер напомнил, что этот выбор сделал украинский народ. Он убежден, что отказ от курса на европейскую интеграцию будет противоречить воле народа.

Напомним, вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями.

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Евросоюз, Евроинтеграция, Дмитрий Кулеба.
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