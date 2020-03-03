В Украине ликвидировали территориальные органы Госаудитслужбы

Новости Украины:Правительство создало Офис финансового контроля и ликвидировало пять межрегиональных территориальных органов Государственной аудиторской службы.

Кабинет министров ликвидировал юридические лица территориальных органов Госаудитслужбы и перераспределил 384 сотрудников межрегиональных территориальных подразделений в центральный аппарат Офиса финансового контроля.

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Кабмина, сообщил в Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство создало Офис финансового контроля и одновременно ликвидировало 5 межрегиональных территориальных органов Госаудитслужбы. Офис финансового контроля будет анализировать эффективность использования государственных ресурсов и присматривать за высокорисковыми операциями", - написал он.

Далее, по словам Гончарука, — создание межрегиональных территориальных органов Офиса финансового контроля, что должно обеспечить оперативность и мобильность работы нового органа.