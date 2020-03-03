Скачать
Вторник, 03.03.2020
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Запасы газа: как Украина закончила зиму
Запасы газа: как Украина закончила зиму
"Мог вернуться в Кортрейк": Тотовицкий рассказал, почему выбрал Десну
"Мог вернуться в Кортрейк": Тотовицкий рассказал, почему выбрал Десну
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта

В Украине ликвидировали территориальные органы Госаудитслужбы

В Украине ликвидировали территориальные органы Госаудитслужбы
12:35 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Правительство создало Офис финансового контроля и ликвидировало пять межрегиональных территориальных органов Государственной аудиторской службы.

Кабинет министров ликвидировал юридические лица территориальных органов Госаудитслужбы и перераспределил 384 сотрудников межрегиональных территориальных подразделений в центральный аппарат Офиса финансового контроля.

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Кабмина, сообщил в Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство создало Офис финансового контроля и одновременно ликвидировало 5 межрегиональных территориальных органов Госаудитслужбы. Офис финансового контроля будет анализировать эффективность использования государственных ресурсов и присматривать за высокорисковыми операциями", - написал он.

Первый замглавы Львовской ОГА стал заместителем нового министра громад

Далее, по словам Гончарука, — создание межрегиональных территориальных органов Офиса финансового контроля, что должно обеспечить оперативность и мобильность работы нового органа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Министры, Кабмин, Алексей Гончарук, Госаудитслужба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
05 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина в марте переходит на летнее время: когда переводим часы
В марте переходим на летнее время: когда переводим часы
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
В Украине – первый случай коронавируса
В Украине – первый случай коронавируса
В Антарктике стремительно исчезает снег
В Антарктике стремительно исчезает снег
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь