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ОАСК удалит "заявление Гончарука" с сайта до установления личности истца

ОАСК удалит "заявление Гончарука" с сайта до установления личности истца
04:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Сайт не выдержал нагрузки от большого количества посещений и по техническим причинам перестал работать.

Новость о том, что в Окружной админсуд Киева якобы поступило заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об обеспечении иска по запрету Главе ВР рассматривать вопрос о его отставке, будет удалена с сайта суда до выяснения личности заявителя. Об этом в Facebook сообщил председатель ОАСК Павел Вовк.

В частности, Вовк отметил, что после обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, которое поступило сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки от большого количества посещений и по техническим причинам перестал работать.

«Одновременно в связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщение о том, что Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком такое заявление в суд не подавалось, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя», - отметил Вовк.

Сейчас эта новость с сайта ОАСК уже удалена.

Как сообщалось, на сайте Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - Президент Владимир Зеленский.

Речь шла о том, будто истец просит суд запретить Главе ВР до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта 2020 года вопрос об отставке Премьер-министра Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства.

В Украине изменяется принцип согласования проектов землеустройства

В свою очередь, пресс-служба Премьер-министра Алексея Гончарука опровергла сообщение о якобы поданном в Окружной административный суд Киева иск к Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

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Сайт, Алексей Гончарук, Павел Вовк, ОАСК, Заявление Гончарука, Установление личности истца.
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