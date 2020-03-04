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Атаки на НАБУ ставят под сомнение европейское будущее Украины

Атаки на НАБУ ставят под сомнение европейское будущее Украины
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Ситуация в Украине приобрела крайне драматическое развития на этой неделе

Группа депутатов Европарламента из числа друзей Украины высказала острую критику в отношении попыток определенных политических сил в Украине дискредитировать и отправить в отставку руководство НАБУ. Об этом говорится в заявлении, текст которого Укринформ получил от заместителя главы делегации ЕП в парламентском Комитете ассоциации ЕС - Украина Виолы фон Крамон-Таубадель.

«Ситуация в Украине приобрела крайне драматическое развития на этой неделе, по мере того как депутаты Верховной Рады последовательно пытаются создать основу для отставки руководства НАБУ, что выглядит как политически мотивированные действия», - отметили депутаты Европарламента.

Они напомнили, что независимость НАБУ была одним из ключевых условий в Плане действий по визовой либерализации между ЕС и Украиной. Наряду с Высшим антикоррупционным судом ЕС воспринимает НАБУ как центральную часть антикоррупционных реформ в Украине. Сотрудничество, которое начало налаживаться между НАБУ и Офисом генпрокурора, вселяло надежду, что случаи коррупции со стороны чиновников будут наконец расследованы и преданы правосудию.

«Принципиально важным является дело ПриватБанка, которая освещает нераскрытое и опасное влияние мощных теневых игроков на украинских политиков и институты. Посягательство на независимость ключевой правительственной структуры, главной задачей которой является расследование критически важных рисков, подвергают эрозии доверие к антикоррупционным усилиям правительства Украины», - отмечается в документе.

«Вместо прозрачного и независимого расследования поведения руководства НАБУ мы видим явный политический заказ, направляемый олигархом Коломойским. Его неограниченное политическое и финансовое влияние на украинских политиков ставит под угрозу европейское будущее Украины и приводит к злоупотреблениям доверием, которое народ Украины оказал правительству Зеленского», - отметила по этому поводу Виола фон Крамон-Таубадель.

Она подчеркнула, что поспешное переписывание законов, направленное против автономии одного конкретного учреждения, несет деструктивный потенциал, способный не только прекратить финансовую поддержку Украины со стороны ЕС и МВФ, но и отменить соглашение о либерализации визового режима и необратимо вернуть Украину на российскую орбиту.

«Личные и деловые интересы одной персоны не должны преобладать над интересами и будущим 42 миллионов украинцев, которые заслуживают жить в европейском государстве, свободном от коррупции. У меня есть намерение неумолимо защищать европейский выбор Украины, даже если многие украинские политики сомневаются и делают другой выбор», - добавила депутат Европарламента.

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Позицию Виолы фон Крамон-Таубадель разделяют известные европейские политики, среди которых Аттила Апа-Ковач, Пятрас Ауштрявичюс, Рейнхард Бутикофер, Раса Юкнявичине, Андрюс Кубилюс и Дэвид Лега.

Письмо за подписью этих депутатов Европарламента, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с подрывом независимости НАБУ, направлено Президенту Украины и Главе Верховной Рады.

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НАБУ, Европейское будущее Украины, Атаки, Атаки на НАБУ.
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