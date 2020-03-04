Скачать
Среда, 04.03.2020
Арьев просит Разумкова обеспечить завтра продажу попкорна в буфете ВР
Арьев просит Разумкова обеспечить завтра продажу попкорна в буфете ВР
В Украине изменяется принцип согласования проектов землеустройства
В Украине изменяется принцип согласования проектов землеустройства
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга
Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга

Геращенко выиграла суд у Штепы

Геращенко выиграла суд у Штепы
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Ирина Геращенко ыиграла суд первой инстанции у Нели Штепы.

Народный депутат Ирина Геращенко выиграла в первой инстанции суд у экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая подавала против нее иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщила сама Геращенко на своей странице в Facebook.

"Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы. Которая подала иск на меня о защите чести и достоинства :) 17 марта - следующий суд, где против меня судятся экс-беркутовцы Амброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей "чести и достоинства", - написала Геращенко.

Она добавила, что экс-беркутовцы подали на нее в суд "за то, что наша команда категорически отказывалась включать их в так называемый список на обмен с боевиками".

Как сообщалось, в июне 2018 года бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которая призывала Путина и которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подала в суд на тогдашнего первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко. Ранее аналогичные иски к Геращенко подали беркутовцы, обвиняемые в убийствах участников Майдана в Киеве. Геращенко оценила тогда эти иски как попытки зятянуть процессы, которые ведутся против них самих.

Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она говорила, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

В суд передали дело россиянина, который пытался взорвать автомобиль украинского разведчика

5 июня 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й по счету состав судейской коллегии, который будет рассматривать ее дело заново.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Ирина Геращенко, Неля Штепа, Победа. Ирины Геращенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
03 Поддержка реформ в Украине: Ермак встретился с послами G7 и ЕС
04 В изумрудном: Кейт Миддлтон предстала в изысканном образе (Фото)
05 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции &quot;Центрэнерго&quot;
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции "Центрэнерго"
Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты
В Минздраве призывают не скупать медицинские маски
Страны &quot;Большой семерки&quot; положительно оценили ход реформ органов прокуратуры
Страны G7 оценили ход реформ органов прокуратуры
Рецепт дня: вкуснейшие ленивые бургеры (Видео)
Рецепт дня: вкуснейшие ленивые бургеры (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь