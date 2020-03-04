Геращенко выиграла суд у Штепы

Новости Украины:Ирина Геращенко ыиграла суд первой инстанции у Нели Штепы.

Народный депутат Ирина Геращенко выиграла в первой инстанции суд у экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая подавала против нее иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщила сама Геращенко на своей странице в Facebook.

"Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы. Которая подала иск на меня о защите чести и достоинства :) 17 марта - следующий суд, где против меня судятся экс-беркутовцы Амброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей "чести и достоинства", - написала Геращенко.

Она добавила, что экс-беркутовцы подали на нее в суд "за то, что наша команда категорически отказывалась включать их в так называемый список на обмен с боевиками".

Как сообщалось, в июне 2018 года бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которая призывала Путина и которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подала в суд на тогдашнего первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко. Ранее аналогичные иски к Геращенко подали беркутовцы, обвиняемые в убийствах участников Майдана в Киеве. Геращенко оценила тогда эти иски как попытки зятянуть процессы, которые ведутся против них самих.

Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она говорила, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

5 июня 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й по счету состав судейской коллегии, который будет рассматривать ее дело заново.