Появилось заявление Гончарука об отставке: нардеп показал фото

Новости Украины:Нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура разместил в своем телеграм-канале фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, датированное 3 марта.

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, написанного от руки и адресованного Верховной Раде.

Заявление датировано Гончаруком 3 марта 2020 года и в тот же день было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады – оно содержит штамп аппарата парламента, время регистрации заявления - 17:42, входящий №53734.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в среду вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Кроме того, на заседании фракции парламентарии обсуждали кандидатуры министров, поскольку с отставкой премьера в отставку идет весь Кабмин. Вместе с тем, окончательного решения по всем министрам еще нет.

Тем временем в среду, 4 марта, Комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 членов комитета, 2 воздержались и голосов "против" не было.

Согласно действующему закону "О Кабинете министров Украины", премьер-министр имеет право подать Верховной Раде заявление о своей отставке. Вопрос должен быть рассмотрен не позднее, чем на десятый день после поступления заявления, если оно было подано во время очередной сессии парламента, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если заявление было зарегистрировано в межсессионный период.

Премьер-министр увольняется с должности со дня принятия решения об его отставке на пленарном заседании Верховной Рады.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина.

Также отставка Кабинета министров возможна в результате принятия парламентом резолюции недоверия, которую инициирует президент Украины или не менее трети конституционного состава Верховной Рады. Резолюция недоверия принимается большинством от конституционного состава парламента. Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться более чем один раз в течение очередной сессии, а также в течение года после утверждения Программы деятельности Кабинета министров.