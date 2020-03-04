Скачать
Среда, 04.03.2020
Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина
Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта

Появилось заявление Гончарука об отставке: нардеп показал фото

Появилось заявление Гончарука об отставке: нардеп показал фото
10:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура разместил в своем телеграм-канале фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, датированное 3 марта.

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, написанного от руки и адресованного Верховной Раде.

Заявление датировано Гончаруком 3 марта 2020 года и в тот же день было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады – оно содержит штамп аппарата парламента, время регистрации заявления - 17:42, входящий №53734.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в среду вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Кроме того, на заседании фракции парламентарии обсуждали кандидатуры министров, поскольку с отставкой премьера в отставку идет весь Кабмин. Вместе с тем, окончательного решения по всем министрам еще нет.

Тем временем в среду, 4 марта, Комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 членов комитета, 2 воздержались и голосов "против" не было.

Согласно действующему закону "О Кабинете министров Украины", премьер-министр имеет право подать Верховной Раде заявление о своей отставке. Вопрос должен быть рассмотрен не позднее, чем на десятый день после поступления заявления, если оно было подано во время очередной сессии парламента, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если заявление было зарегистрировано в межсессионный период.

Премьер-министр увольняется с должности со дня принятия решения об его отставке на пленарном заседании Верховной Рады.

Верховная Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина.

Также отставка Кабинета министров возможна в результате принятия парламентом резолюции недоверия, которую инициирует президент Украины или не менее трети конституционного состава Верховной Рады. Резолюция недоверия принимается большинством от конституционного состава парламента. Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться более чем один раз в течение очередной сессии, а также в течение года после утверждения Программы деятельности Кабинета министров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук, Слуга народа, Александр Качура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
03 Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
04 Названы лучшие виды чая против гипертонии
05 Геращенко выиграла суд у Штепы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука
Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука
Выборы в США: кто лидирует на праймериз в &quot;супервторник&quot;
Выборы в США: кто лидирует на праймериз в "супервторник"
Реформа дошкольного образования: Кабмин принял новое постановление
МОН начинает реформу дошкольного образования – что изменится
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию (Фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь