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НАБУ открыло дело против главы Гостаможни Нефедова

НАБУ открыло дело против главы Гостаможни Нефедова
12:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по возможной коррупции со стороны действующего председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по решению суда открыло производство о возможном уголовном правонарушении должностными лицами министерства экономического развития и торговли.

"Детективы НАБУ, выполняя определение Высшего антикоррупционного суда, внесли в реестр досудебных расследований сведения и возможном совершении должностными лицами министерства экономического развития и торговли Украины уголовного правонарушения и начатом досудебном расследовании", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба НАБУ.

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Ряд СМИ утверждают со ссылкой на источники, что открыто дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова.

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Суд, НАБУ, Максим Нефедов.
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