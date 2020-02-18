Новая таможня отчиталась о результатах своей работы за январь

Новости Бизнеса:Размер штрафов за нарушение таможенных правил в январе вырос в 4 раза.

По состоянию на 18 февраля, таможня предотвратила 2880 попыткам нарушить таможенные правила на 192 миллионов гривень, при этом средний размер штрафа по одному делу вырос в 4 раза. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Сообщается, что количество дел с реально изъятыми товарами увеличилось в 2,5 раза (если сравнивать январь 2020 с январем 2019).

Также стало в 2 раза больше открытых дел с незаконным перемещением товаров, а также уклонением от уплаты таможенных платежей (аналогичный период).

Центральный аппарат Государственной таможенной службы обновлен на 80%, руководители таможенных пунктов обновлены примерно на 40%, процесс продолжается.

Каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

За 2019-й год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Напомним, Госбюро расследований провело обыски на двух таможнях.