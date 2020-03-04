В Раду внесено постановление об отставке Гончарука

Новости Украины:В Верховную Раду внесли постановление №3158 об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

В Верховной Раде зарегистрировали в среду, 4 марта, проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что повлечет за собой отставку всего правительства. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука зарегистрирован под №3158 от 4 марта.

Среди авторов - 15 народных депутатов, девять из которых - от "Слуги народа". Среди них, в частности - председатель главного для рассмотрения проекта комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Как указано, 4 марта проект был направлен в комитет. Известно, что комитет поддержал отставку Гончарука.

"Рассмотрев заявление об отставке Премьер-министра Украины А.Гончарука, заслушав информацию председателя комитета А.Клочка, выяснив позицию народных депутатов Украины - членов комитета и всесторонне обсудив вопросы, комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с пунктом 12 части первой 85 Конституции Украины принять отставку Премьер-министра Украины А.Гончарука", - говорится в решении комитета.

Как ранее сообщалось, внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится сегодня, 4 марта, может затянуться примерно до 21:00.

Также напомним, ожидается, что на этом заседании будет рассмотрен вопрос отставки Премьер-министра и правительства, а также назначение нового Премьер-министра и министров. Основным кандидатом на пост главы нового состава Кабмина является действующий вице-премьер-министр Денис Шмыгаль. Сейчас точный состав будущего правительства неизвестен, однако народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил отдельные фамилии тех министров, которые вероятно сохранят свои должности.