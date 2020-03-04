Комиссия ООН по наркотическим средствам: Зеленский сформировал делегацию от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский образовал делегацию Украины для участия в работе сессии комиссии ООН по наркотическим средствам.
Об этом говорится в указе главы государства №62/2020 от 4 марта.
Делегацию возглавил первый заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос. Он является председателем делегации.
Его заместителем в делегации стал замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили. Также в делегацию вошли 8 человек.
Кроме того, глава государства утвердил директивы делегации Украины для участия в работе 63-й сессии комиссии ООН по наркотическим средствам.
Президент уполномочил делегацию участвовать в переговорах и принятии решений в работе комиссии.
При этом, Кабинету министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины.
Напомним, Генсек ООН выразил поддержку заключенному мирному договору между США и Талибаном.