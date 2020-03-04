Милованов, Жуковский и Коростелев отказались от предложенных им постов министров

Новости Украины:Трое кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в новом правительстве.

Действующий министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, а также Роман Жуковский и Игорь Коростелев, кандидатуры которых рассматривались в качестве претендентов на должности министра экономики и министра промышленного развития и оборонного комплекса, отказались от должностей в новом правительстве.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале по итогам встречи с вице-премьером Денисом Шмыгалем, который сегодня будет предложен в качестве нового главы Кабинета министров.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что Коростелев, Жуковский и Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве", – написал Гончаренко.

Как сообщилось ранее, президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 3 марта предложил отправить в отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и назначить на эту должность вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Сегодня, 4 марта, в Верховной Раде в 16.00 состоится внеочередной заседание парламента, на котором должны отправить в отставку Кабмин Алексея Гончарука и утвердить новый состав правительства.

Напомним, в Верховную Раду внесли постановление №3158 об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.