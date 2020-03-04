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Среда, 04.03.2020
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Рынок земли: Рада уже прошла более 2500 правок к закону

Рынок земли: Рада уже прошла более 2500 правок к закону
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная рада Украины по состоянию на среду, 4 марта, рассмотрела более 2500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады. 

Верховная Рада сегодня продолжает рассматривать поправки к законопроекту о земле.

По состоянию на сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины рассмотрела 2516 поправок, поданные депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении.

Правки к данному проекту закона народные депутаты рассматривают уже третью пленарную неделю.

На повестке дня у нардепов также постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".

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Для рассмотрения в первом чтении парламенту предложены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

Рада также намерена сегодня ратифицировать Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Дания относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Но пока нардепы не могут перейти к их рассмотрению.

Народные депутаты вернутся в сессионный зал в 16:00 на внеочередное заседание Рады.

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Верховная Рада, Депутаты, Дмитрий Разумков.
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