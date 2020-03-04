Рынок земли: Рада уже прошла более 2500 правок к закону

Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады.
Верховная Рада сегодня продолжает рассматривать поправки к законопроекту о земле.
По состоянию на сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины рассмотрела 2516 поправок, поданные депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении.
Правки к данному проекту закона народные депутаты рассматривают уже третью пленарную неделю.
На повестке дня у нардепов также постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".
Для рассмотрения в первом чтении парламенту предложены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.
Рада также намерена сегодня ратифицировать Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Дания относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине.
Но пока нардепы не могут перейти к их рассмотрению.
Народные депутаты вернутся в сессионный зал в 16:00 на внеочередное заседание Рады.