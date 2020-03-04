Глава Минветеранов назвала кандидатуру своего преемника удачной

Новости Украины:Оксана Коляда прокомментировала свою замену на посту Министра по делам ветеранов.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает удачной кандидатуру Алексея Резникова на должность будущего главы этого ведомства.

Об этом Коляда написала в Facebook.

"Радует, что наши разработки и мысли были полезными и будут положены в основу работы будущего Министерства реинтеграции. Приветствую на этой должности Алексея Резникова. Считаю этот выбор очень удачным", - заявила она.

По ее словам, всем известно, насколько непростой была тема работы с временно оккупированными территориями и внутренне перемещенными лицами. "Но мы в ней в совершенстве разобрались и смогли формировать эффективную команду", - отметила министр.

Она напомнила, что сейчас удалось запустить чрезвычайно важный и глобальный проект для Мариуполя - комплексную программу поставки питьевой водой в город и совершенствования соответствующей инфраструктуры. Речь идет о системах водоснабжения и водоотвода, модернизации стоков, очистке питьевой воды, биологической очистке стоков и тому подобное.

Этот проект стал возможным при поддержке правительства Франции и выделении соответствующего кредита на 64 млн евро для Украины, подчеркнула Коляда.

Как известно, накануне вечером по результатам заседания фракции "Слуга народа" стало известно, что Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду заявление об отставке. Принятие парламентом решения об отставке Премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.