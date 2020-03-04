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Зеленский назвал потенциального министра обороны

Зеленский назвал потенциального министра обороны
19:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Президент Украины предлагает назначить министром обороны Тарана.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Андрея Тарана министром обороны.

На сайте парламента проект постановления зарегистрирован под номером 3169.

Автор документа - Президент Украины.

Как сообщалось, парламент на внеочередном заседании 4 марта назначил Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины, освободив от этой должности Алексея Гончарука.

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года. Учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности "военный инженер-радиотехник", в Военной академии ПВО Сухопутных войск ВСУ по специальности "Управление боевыми действиями".

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Таран работал в аппарате Минобороны, в Главном управлении разведки Минобороны, в Центре стратегического планирования и анализа в СНБО, был военным атташе при посольстве Украины в США, представителем Минобороны при представительстве Украины в ООН.

С апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, с сентября по ноябрь 2015 года входил в состав рабочей группы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

В декабре 2015 года Таран был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, где оставался до апреля 2016 года. В том же году уволен в запас в связи с достижением предельного возраста генеральской службы.

В 2019-м генерал-лейтенант ВСУ Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

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Верховная Рада, Минобороны, Владимир Зеленский, Андрей Таран.
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