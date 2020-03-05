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Зеленский едет в Полтавскую область: сегодня выписка эвакуированных из Уханя

Зеленский едет в Полтавскую область: сегодня выписка эвакуированных из Уханя
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский с 5 по 6 марта посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Президент Владимир Зеленский 5 и 6 марта посетит Полтавскую область, где сейчас на обсервации находятся украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"05-06 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта завершается срок обсервации украинцев в Новых Санжарах.

Как сообщалось, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечалось, что все здоровы и без симптомов коронавируса.

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Эвакуированных вместе с экипажем самолета и медиками, которые были на борту самолета, привезли в медицинский центр в поселке Новые Санжары на Полтавщине. Местные жители весь день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными, и требовали не размещать их в местном медучреждении. Впрочем, когда автобусы подъехали, правоохранители оттеснили их и освободили дорогу.

Вместе с эвакуированными из Уханя в медцентре в изоляции находится и экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Полтавская область, Коронавирус, Владимир Зеленский, Новые Санжары.
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