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Четверг, 05.03.2020
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Аваков о "баталиях" в Новых Санжарах: Один из полицейских до сих пор в больнице

Аваков о "баталиях" в Новых Санжарах: Один из полицейских до сих пор в больнице
00:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Один из пострадавших во время столкновений в Новых Санжарах полицейский до сих пор находится в больнице.

Один из полицейских, пострадавших в столкновениях в Новых Санжарах до сих пор находится в больнице.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время отчета на заседании Верховной Рады Украины.

"Докладываю: во время схваток, к сожалению, пострадали 9 правоохранителей. Один до сих пор в больнице, с тяжелыми ранениями", - сказал Аваков.

Он также отметил, что МВД и в дальнейшем готово обеспечивать необходимые карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в Украине", так же быстро и качественно, как мы организовали систему температурного скрининга на границе, так же как мы действовали в Черновцах вчера, и будем действовать дальше".

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Как сообщалось, утром 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине, где людей разместили для обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, во время которых пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков. Затем всех, кроме одного, отпустили.

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Из Уханя было эвакуировано 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны. Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

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МВД, Арсен Аваков, Новые Санжары.
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