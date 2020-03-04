Конец обсервации: В Минздраве отчитались о состоянии пациентов в "Новых Санжарах"

Новости Украины:В Минздраве заявили, что у людей, которые находятся в обсервации в "Новых Санжарах", нет никаких признаков коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что 5 марта в 12:00 завершится обсервация в Новых Санжарах украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, ни у одного из них признаки болезни не выявлены. Об этом Ляшко сообщил на брифинге в Киеве.

"Завтра в 12.00 истекает срок обсервации в Новых Санжарах людей, которых мы эвакуировали из Уханя", - заявил он.

"Там ситуация стабильная, никаких признаков ОРВИ у эвакуированных не выявлено, повышенной температуры тела ни у кого нет, поэтому мы с уверенностью ожидаем завтрашнего дня для того, чтобы закончить обсервацию", - добавил Ляшко.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Напомним, в Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус.