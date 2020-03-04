Скачать
Среда, 04.03.2020
Коронавирус: в Украину приедут две миссии ВОЗ
Коронавирус: в Украину приедут две миссии ВОЗ
Рынок земли: Рада уже прошла более 2500 правок к закону
Рынок земли: Рада уже прошла более 2500 правок к закону
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
Кличко разочарован методами работы руководства ФБУ
ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020
ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020

Конец обсервации: В Минздраве отчитались о состоянии пациентов в "Новых Санжарах"

Конец обсервации: В Минздраве отчитались о состоянии пациентов в "Новых Санжарах"
14:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минздраве заявили, что у людей, которые находятся в обсервации в "Новых Санжарах", нет никаких признаков коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что 5 марта в 12:00 завершится обсервация в Новых Санжарах украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, ни у одного из них признаки болезни не выявлены. Об этом Ляшко сообщил на брифинге в Киеве.

"Завтра в 12.00 истекает срок обсервации в Новых Санжарах людей, которых мы эвакуировали из Уханя", - заявил он.

"Там ситуация стабильная, никаких признаков ОРВИ у эвакуированных не выявлено, повышенной температуры тела ни у кого нет, поэтому мы с уверенностью ожидаем завтрашнего дня для того, чтобы закончить обсервацию", - добавил Ляшко.

Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

 Напомним, в Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Полтавская область, ОРВИ, Коронавирус, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары, Обсервація.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
04 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
05 Ученые назвали смертельную опасность мытья сырого мяса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине улучшилась ситуация со свободой
В Украине улучшилась ситуация со свободой
В Раду внесено постановление об отставке Гончарука
В Раду внесено постановление об отставке Гончарука
В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус
В Украине еще у шестерых человек подозревают коронавирус
Супермодель Жизель Бундхен рассказала о свидании вслепую с Томом Брэди
Супермодель Жизель Бундхен рассказала о свидании вслепую с Томом Брэди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь