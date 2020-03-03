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Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты

Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Замглавы Минздрава призывает украинцев не скупать хирургические маски.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко призывает украинцев не скупать хирургические маски, потому что они не защищают от инфекций, а нужны лишь больным с симптомами ОРВИ.

Об этом он сказал во время брифинга в Кабмине 3 марта.

"Больной человек с симптомами - это именно тот человек, которому необходимо надевать хирургическую маску для того, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни. Я призываю всех ... не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что у нас не будет на глобальном уровне хирургических масок", - сказал Ляшко.

Он отметил, что использование средств индивидуальной защиты, а именно хирургических маскок, "создает фальшивое заблуждение своей защиты".

Ляшко отметил, что для защиты от различных инфекций необходимо в первую очередь часто мыть руки или обрабатывать их антисептическими средствами, а также соблюдать изоляцию в случае, если вы заболели, и не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции или находиться как минимум за 1,5-2 метра от больного.

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В связи с зафиксированным первым случаем коронавируса Covid-19 в Украине Ляшко отметил, что "система продемонстрировала свою готовность к первому случаю, никаких экстремальных или чрезвычайных происшествий не произошло, мы работаем в обычном штатном режиме".

Он отметил, что в Украине есть отработанный четкий алгоритм действий, если будет зафиксирована передача внутри страны или распространение за пределы определенной административной территории, то есть района, города, области: "Четкие алгоритмы правительством предусмотрены, мы их будем соблюдать".

Как сообщалось ранее, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

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29 февраля в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали мужчину, который недавно вернулся из Италии. У него - клинические признаки гриппа, медики проверили его на наличие вирусов.

Как сообщили в Черновицкой облгосадминистрации, человек с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина начал жаловаться с 28 февраля.

Ранее в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом. По результатам проверки у госпитализированных жителей Черновицкой области инфекции не обнаружили.

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Количество людей, зараженных коронавирусом, в мире на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3117 человек.

По количеству случаев заражения лидирует Китай - 80 151. 4812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2036 - в Италии, 1501 - в Иране. После Китая, по количеству погибших, следующий Иран - 66 человек, Италия - 52 и Южная Корея - 28 человек.

Выздоровели после заболевания по всему миру 48 017 человек.

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Минздрав, Эпидемия, Виктор Ляшко, Коронавирус.
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