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Скалецкая о коронавирусе в Украине: Ситуация полностью контролируется

Скалецкая о коронавирусе в Украине: Ситуация полностью контролируется
13:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Скалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Украине.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала первый случай заражения в Украине новой коронавирусной инфекцией, заявив, что медицинская система в этом случае сработала в соответствии с утвержденными алгоритмами и ситуация полностью контролируется.

Об этом она написала в социальной сети Facebook.

"В Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. При проверке очередной партии образцов референс-лаборатория Центра общественного здоровья зафиксировала у одного человека наличие COVID-19", - напомнила она.

Министр отметила, что мужчина вернулся в Украину из Италии.

"При пересечении границы он не имел никаких признаков ОРВИ. Впрочем, получив памятку о самоизоляции, мужчина и его жена добросовестно придерживались рекомендаций. И, как указано в памятке, при первых симптомах ОРВИ обратились к врачу. Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации", - добавила Скалецкая.

В Украине – первый случай коронавируса

По ее словам, согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей. Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей его жена, поскольку она была единственной контактным лицом.

"Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, в соответствии с утвержденными алгоритмами", - отметила министр.

Она напомнила, что в Украине есть более 2 тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч квалифицированных медицинских работников, которые знают, что и как делать в случае подозрения или заболевания коронавирусом.

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Скалецкая обратилась ко всем украинцам, особенно лицам, возвращающимся из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, следовать инструкциям и рекомендациям ВОЗ.

При первых признаках ОРВИ обращаться к врачу и обязательно сообщать о путешествии.

Как сообщалось ранее, сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

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Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.

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Минздрав, Эпидемия, Коронавирус, Зоряна Скалецкая.
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