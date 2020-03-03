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Коронавирус в Украине: Гончарук призвал украинцев не волноваться

Коронавирус в Украине: Гончарук призвал украинцев не волноваться
13:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Алексей Гончарук призвал украинцев не паниковать и сохранять спокойствие.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев после обнаружения нового коронавируса сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - призвал Гончарук.

Он напомнил, что правительство создало специальную инфостраничку со всей актуальной информацией (https://covid19.com.ua/).

Меры по коронавирусу: В Украине за прошедшие сутки на границе проверили более 100 тыс человек

Как сообщалось ранее, сегодня, 3 марта, в Украине зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Он путешествовал с женой, которая сейчас находится в самоизоляции.

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.

Напомним, Кабинет министров Украины создал информационную страницу с оперативной информацией о коронавирусе.

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Кабмин, Коронавирус, Алексей Гончарук.
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