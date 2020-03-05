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Четверг, 05.03.2020
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Депутаты ВР собирутся на внеочередное заседание для рассмотрения отставки Рябошапки

Депутаты ВР собирутся на внеочередное заседание для рассмотрения отставки Рябошапки
09:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Внеочередное заседание начнется сегодня, 5 марта, в 18:30.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом объявил Председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании парламента в среду.

"В связи с требованием 152 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 9-го созыва и в соответствии с ч. 8 ст.19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 18:30 5 марта 2020 года, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу", - сказал Разумков.

Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Рябошапке

Как сообщалось ранее, накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов, в том числе - от фракции "Слуга народа".

Напомним, Рябошапка считает идею отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдной.

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Верховная Рада, ВР, Руслан Рябошапка, ОГП, Офис генерального прокурора.
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