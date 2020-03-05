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Четверг, 05.03.2020
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Законопроект о рынке земли: Сегодня нардепы рассмотрели порядка 200 правок

Законопроект о рынке земли: Сегодня нардепы рассмотрели порядка 200 правок
12:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На рассмотрение депутатов было подано 4000 правок к законопроекту о рынке земли.

Верховная Рада сегодня рассмотрела около 200 поправок к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Сейчас депутаты рассматривают поправку №2723.

Как сообщалось ранее, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего к законопроекту ко второму чтению подано более 4 тыс. поправок.

Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование за законопроект.

Напомним, внеочередное заседание начнется сегодня, 5 марта, в 18:30.

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Законопроект, ВР, Земельная реформа, Поравки к закону.
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