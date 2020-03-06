В "Слуге народа" рассказали об отставке Рябошапки

Новости Украины:Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что стало решающим при голосовании за отставку Рябошапки.

Во фракции "Слуга народа" не было согласованного решения о выражении недоверия генеральному прокурору Руслана Рябошапке.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко на странице в Facebook.

По ее словам, депутаты определялись на свое усмотрение, а решающим эпизодом стал его уход из зала Верховной Рады после отчета.

"Фракция Слуга Народа не имела фракционного решения о выражении недоверия Руслану Рябошапке - было свободное голосование, чтобы депутаты определялись на свое усмотрение. Набрались бы голоса за его отставку? Далеко не факт... Но знаете момент, который все изменил? По регламенту после выступления Генпрокурора, он должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого, он развернулся и ушел прочь. По приглашению председательствующего вернуться и ответить на вопросы, Рябошапка отказался. По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад выражали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования обратно в слоты", - рассказала Янченко.

Напоминаем, Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За соответствующее решение проголосовали 179 депутата во время внеочередного заседания в четверг.