Дуда планирует посетить Харьков

Новости Украины:Президент Польши Анджей Дуда почтит память жертв Катынской трагедии в Харькове.

Президент Польши Анджей Дуда 13 апреля планирует прибыть в Харьков, где почтит память жертв Катынской трагедии.

Об этом заявил в четверг в Варшаве вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, сообщает Dzieje.pl.

“Президент 13 апреля в Харькове, ведь там также есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере четырех местах”, - отметил Глинский.

Как отметил вице-премьер Глинский, центральные торжества по чествованию жертв Катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы. Тогда будет зачитаны фамилии всех жертв Катынской трагедии.

Информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил пресс-секретарь президента РП Блажей Спихальський. Он отметил, что детали участия президента в мероприятиях по поводу 80-летия Катыни будет обнародован во время пресс-конференции на следующей неделе.

Как известно, по решению высшего руководства СССР от 5 марта 1940 года было расстреляно около 22 тысяч поляков, которые были похоронены в массовых могилах близ Катыни, Твери, Харькова и в Быковне. Их было захвачено в плен и вывезены вглубь СССР после оккупации территории Польши в сентябре 1939 года. В частности, в районе Пятихатки на окраине Харькова захоронено свыше 3,8 тысячи поляков из так называемого катынского списка.