"У наших требований нет срока давности": Польша требует от РФ компенсации за Вторую мировую

Новости мира:В Польше считают, что Россия обязана выплатить компенсацию за действия СССР.

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что РФ должна выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

Об этом он заявил в интервью Bild, которое опубликовали 25 января, пишет ТСН.

По словам Качиньского, Россия должна так же как и Германия уплатить репарации Польше. Однако он признается, что возмещение от Москвы скоро ожидать точно не стоит.

"России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности ", - сказал он.

Ранее спор на историческую тематику обострилась между Варшавой и Москвой: во время пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".

Позже он также заявил, что посол Польши в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку.

"Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - сказал Путин.

После этого в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польша "в резкой форме" высказала "свои возражения в связи с ошибочными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

"Россия пытается преуменьшить свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", - уверен он.

В Польше агрессорами считают как нацистскую Германию, так и большевистский СССР - согласно пакту Молотова-Риббентропа и секретного протокола о разделе Польши. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.