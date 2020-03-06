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Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого

Евросоюз официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
11:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УП

Новости Украины:Совет ЕС снял санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и эксминистра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

"Приложение I к Регламенту (ЕС) № 208/2014 изменяется следующим образом: (1) в разделе ‘А. Список физических и юридических лиц, организаций и лиц, указанных в статье 2", исключены записи для следующих лиц: 11. Николай Янович Азаров; 18. Эдуард Ставицкий", - говорится в сообщении, опубликованном в Официальном журнале ЕС в пятницу.

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В то же время ЕС продлил действие санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, сына Виктора Януковича Александра Януковича, сына Виктора Пшонки Артема Пшонки, бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

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Николай Азаров, Санкции, Евросоюз, Совет ЕС, Эдуард Ставицкий.
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