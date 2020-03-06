В апреле начнет действовать безвиз с еще одной латиноамериканской страной

Новости Украины:В МИД анонсировали запуск безвиза с Эквадором.

Безвизовый режим между Украиной и Эквадором для краткосрочных поездок граждан обеих стран заработает со 2 апреля.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

"2 апреля вступает в силу соглашение между правительством Украины и правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований", - говорится в сообщении.

Соглашением предусмотрено введение на постоянной и взаимной основе безвизового режима для краткосрочных поездок.

"Граждане Украины могут находиться на территории Эквадора без виз в течение срока, не превышающего 90 дней, который восстанавливается на другой срок в 90 дней в течение одного года с даты первого въезда в Эквадор", - заявили в МИД.

До вступления в силу настоящего Соглашения украинцы продолжают пользоваться правом безвизовых поездок в Эквадор сроком до 90 дней с туристической целью на основании предыдущего одностороннего решения эквадорской стороны.