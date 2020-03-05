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Четверг, 05.03.2020
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Популярная туристическая страна вводит визы

Популярная туристическая страна вводит визы
07:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Египте с первого июня 2020 года вступают в силу новые правила въезда и пребывания на территории страны для иностранных туристов.

В Египте по указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули вводятся туристические визы. Об этом пишет Egyptian Streets.

Отмечается, что визы будут введены летом 2020 года - с первого июня. Согласно новым правилам, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Виза будет выдаваться сроком на пять лет.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние - самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере десяти долларов.

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Напомним, Украина начала переговоры с Британией о политическом сотрудничестве. Главная тема переговоров - стратегическое партнерство и визовый диалог с Британией. Также двухстороннее соглашение, котрое обсуждается, может в себя включать политическое сотрудничество, свободную торговлю и партнерство.

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Египет, Туристы, Виза, Безвиз.
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