Замглавы Минкульта написала заявление об увольнении

Новости Украины:Замглавы Министерства культуры попросила Шмыгаля уволить её по собственному желанию.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Ирина Подоляк написала заявление об увольнении.

Так, согласно скан-копии заявления, опубликованного на странице Подоляк в Фейсбуке, она просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уволить ее по собственному желанию.

"Не вижу ни одного резонного повода еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованное Министерство - это размывает цели и не дает плодов, даже скороспелых. Считаю это стратегической ошибкой, которая отразится на реальных людях", - написала Подоляк.

Она добавила, что две тревоги, которые "остаются со мной и мобилизуют - это реинтеграция и язык".

Как сообщалось, 2 октября Кабинет министров Украины назначил Подоляк заместителем министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

Ирина Подоляк родилась 2 мая 1967 года, закончила Львовский национальный университет им. Франко, была первым заместителем председателя комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады 8-го созыва.