Кориневич: РФ милитаризирует полуостров, наших крымских детей учат драться и воевать

Новости Украины:На заседании Совета безопасности ООН прокоментировали ситуацию в оккупированном Крыму.

Российская милитаризация теперь касается и образовательного процесса на оккупированных территориях Крыма.

Об этом на заседании Совета безопасности ООН по формуле Арриан по ситуации во временно оккупированной Россией АР Крым и городе Севастополь рассказал Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

"Милитаризация касается образовательного процесса на оккупированных территориях Крыма. Ведется обучение молодежи в юнармии. Казацкие школы, казацкие классы. Наших крымских детей учат драться и воевать", - сказал Кориневич.

По его словам, образовательные процессы во временно оккупированном Крыму имеют и другое проблемное измерение - "стирание оккупирующим государством украинской и крымскотатарской самобытности".

"В частности, это касается языка, лишение украинского языка, как языка обучения. Так они пытаются полностью стереть украинскую и крымскотатарскую национальную и культурную самобытность, самобытность молодежи и детей, как граждан Украины", - добавил представитель Президента.