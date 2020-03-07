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ВКУ предупредил Зеленского о рисках потерять поддержку международных партнеров

ВКУ предупредил Зеленского о рисках потерять поддержку международных партнеров
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ВКУ призывает Зеленского избегать политически мотивированного правосудия.

Всемирный конгресс украинцев призывает президента Украины Владимира Зеленского и новоназначенное правительство избегать политически мотивированного правосудия, придерживаться принципов верховенства права, курса реформ и евроатлантического направления, сказано в заявлении ВКУ, обнародованном на официальном сайте организации.

"Украинское государство рискует потерять поддержку международных партнеров, если ее политические лидеры перестанут соблюдать принцип верховенства права, будут использовать правосудие в политических целях и не смогут полноценно внедрить необходимые демократические и экономические реформы", - говорится в заявлении.

Президент ВКУ Павел Грод подчеркивает важность того, чтобы выбранные и назначенные государственные деятели продолжали положительный курс реформ, придерживаясь верховенства права, уважая права человека и избегая политически мотивированного правосудия.

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Также в заявлении отмечается, что ВКУ прилагает все усилия для усиления Украины как успешной, демократической, европейской страны.

"Мы стоим с народом Украины, который защищает свою территориальную целостность и суверенитет в ходе продолжающейся российской военной, политической и экономической агрессии. Всемирный конгресс украинцев продолжит следить за деятельностью политических лидеров, чтобы убедиться в соблюдении принципа верховенства права и в дальнейшей успешной реализации евроатлантического вектора развития Украины", - отметили в ВКУ.

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ВКУ, Владимир Зеленский, Павел Грод.
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