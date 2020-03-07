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Суббота, 07.03.2020
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Ротации в Кабмине: команда Новосад подготовила рекомендации для новых глав МОН

Ротации в Кабмине: команда Новосад подготовила рекомендации для новых глав МОН
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОН

Новости Украины:Команда Новосад составила переходную книгу для новых руководителей Минобразования.

Команда бывшего министра образования и науки Анны Новосад подготовила переходную книгу для новых руководителей МОН, в которой говорится об основной работе министерства за последние 6 месяцев, а также о дальнейших стратегических приоритетах.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

"За последние 6 месяцев нашей команде удалось сделать немало, чтобы сохранить и приумножить изменения в системе образования и науки Украины ...Я очень искренне надеюсь, что следующий министр продолжит те важнейшие изменения, которые продолжаются и в образовании, и в науке последние 6 лет. А чтобы будущему коллеге было легче разобраться во всех процессах, происходящих в министерстве, мы подготовили переходную книгу от одного министра к следующему, чтобы подробно рассказать о том, что уже было сделано, и порекомендовать шаги, которые необходимо предпринять в дальнейшем", - отметила Новосад.

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Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала отставку Премьер-министра Алексея Гончарука и назначила Шмыгаля главой правительства. Также парламент утвердил состав нового правительства, но Новосад туда не вошла. При этом должность министра образования осталась вакантной, так же как должности руководителей Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства культуры.

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Кабмин, Минобразования, Анна Новосад.
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