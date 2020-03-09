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Не сделало все то, чего ожидали: Разумков надеется, что новое правительство будет эффективнее

Не сделало все то, чего ожидали: Разумков надеется, что новое правительство будет эффективнее
10:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Разумков надеется, что новое правительство покажет более высокую эффективность.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется на более высокую эффективность нового правительства.

Об этом он сказал в интервью на канале "Украина 24", которое было обнародовано вечером 8 марта.

Говоря о недавней отставке Кабинета министров Украины, Разумков выразил мнение, что "в определенной степени соответствует действительности" мнение о том, что экс-премьер Алексей Гончарук "не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили".

Разумков объяснил, почему произошла смена правительства

"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая ту проблематику, понимая тот темп реформ или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое решение было принято и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство, и я очень надеюсь, что эффективность его будет больше", - сказал председатель ВР.

Он добавил, что надеется, исходя из "информации, которую мы все имели, когда подходили к избранию сначала премьер-министра Украины, после этого - Кабинета министров Украины", что они "смогут справиться с теми вызовами, которые сегодня будут перед ними стоять".

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков говорит, что у него очень хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским.

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Верховная Рада, Правительство, Кабмин, Спикер Верховной Рады, Дмитрий Разумков.
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