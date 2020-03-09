Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий

Новости Украины:В "Слуге народа" опровергают слухи о создании коалиции с ОПЗЖ.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук опровергла образование в Верховной Раде неформальной коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Об этом политик заявила в интервью "24 каналу".

"Да, я опровергаю (существование неформальной широкой коалиции" Слуга народа "с ОПЗЖ, - ред.). Я вообще не общаюсь с ОПЗЖ. Я не вижу здесь каких-либо оснований. Почему мы провели внеочередное заседание? Мы находимся в рассмотрении земельного закона, где именно ОПЗЖ уже третью неделю не сходят с экранов, не выключают микрофоны и рассказывают о рынке земли ", - сказала она.

Как сообщалось, после голосования в парламенте за освобождение бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки в кулуарах ВР распространилась информация о якобы образовании широкой коалиции между депутатскими фракциями партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", представители которых председательствовали в обоих случаях синхронно, учитывая результаты.