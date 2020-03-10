Разумков: Мы высоко ценим гуманитарную и техническую помощь Швейцарии

Новости Украины:Руководитель парламента выразил благодарность Швейцарии за помощь и поддержку.

Украина высоко ценит гуманитарную помощь Швейцарии в сфере водоснабжения и здравоохранения. Об этом во время официального визита в Швейцарию заявил Дмитрий Разумков, информирует сайт Верховной Рады.

«В рамках официального визита в Швейцарию Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ознакомился с проектами помощи Украине. В частности, представители Государственного секретариата развития и сотрудничества (DEZA) презентовали проекты швейцарской гуманитарной помощи для восточной Украины в сфере водоснабжения и здравоохранения», - говорится в сообщении.

«Сегодня людям, которые живут на временно оккупированных территориях или на территориях в непосредственной близости к линии разграничения, важна любая помощь. С началом войны появилась проблема с медицинскими учреждениями, ведь многие из них были уничтожены или повреждены. Кроме того, мы видим рост числа болезней, и очень важно выявлять эти проблемы на начальных стадиях, чтобы можно было спасти людей», - отметил Разумков.

По его словам, не менее серьезным остается и вопрос водоснабжения.

«Мы высоко ценим многолетнюю гуманитарную и техническую помощь Швейцарии и надеемся на ее продолжение», - заявил Председатель ВР.

В рамках встречи стороны также обсудили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Как сообщалось, Глава ВР Дмитрий Разумков 9-10 марта находится в Швейцарии с официальным визитом.