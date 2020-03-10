Разумков: Мы высоко ценим гуманитарную и техническую помощь Швейцарии

Украина высоко ценит гуманитарную помощь Швейцарии в сфере водоснабжения и здравоохранения. Об этом во время официального визита в Швейцарию заявил Дмитрий Разумков, информирует сайт Верховной Рады.
«В рамках официального визита в Швейцарию Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ознакомился с проектами помощи Украине. В частности, представители Государственного секретариата развития и сотрудничества (DEZA) презентовали проекты швейцарской гуманитарной помощи для восточной Украины в сфере водоснабжения и здравоохранения», - говорится в сообщении.
«Сегодня людям, которые живут на временно оккупированных территориях или на территориях в непосредственной близости к линии разграничения, важна любая помощь. С началом войны появилась проблема с медицинскими учреждениями, ведь многие из них были уничтожены или повреждены. Кроме того, мы видим рост числа болезней, и очень важно выявлять эти проблемы на начальных стадиях, чтобы можно было спасти людей», - отметил Разумков.
По его словам, не менее серьезным остается и вопрос водоснабжения.
«Мы высоко ценим многолетнюю гуманитарную и техническую помощь Швейцарии и надеемся на ее продолжение», - заявил Председатель ВР.
В рамках встречи стороны также обсудили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Как сообщалось, Глава ВР Дмитрий Разумков 9-10 марта находится в Швейцарии с официальным визитом.