Скачать
Вторник, 10.03.2020
Итоги дня 9 марта: суд по делу MH17, обвал нефтяного рынка и День рождения Шевченко
Итоги дня 9 марта: суд по делу MH17, обвал нефтяного рынка и День рождения Шевченко
Джемилев: Обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки
Джемилев: Обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
10 марта - приметы и обряды в День Тараса
10 марта - приметы и обряды в День Тараса

Джемилев: Обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки

Джемилев: Обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Политический деятель объяснил, почему крымские татары могут отказаться от обмена.

Заключенные в тюрьмы властями РФ крымские татары могут отказаться от обмена, если узнают, что их обменивают на преступников, предполагает народный депутат Мустафа Джемилев.

Об этом Джемилев сказал в комментарии Громадскому радио.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. Вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья", - отметил лидер крымскотатарского народа.

По его словам, Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в обменные списки будут включены крымские татары.

Реинтеграция Крыма и Донбасса: Зеленский предложил концепцию переходного правосудия

"Она говорила: "Конечно включим". Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар... У нас там достаточно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - пояснил народный депутат.

Он напомнил, как с помощью президента Турции Эрдогана освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"Эрдоган нам говорил, что попросил Путина их освободить, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались", - резюмировал Джемилев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, РФ, Мустафа Джемилев, Обмен пленных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
02 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
03 "Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях
04 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
05 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции
Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции
Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта
Украину накроет туман: прогноз погоды 10 марта
Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов
Ситуация в ООС: противник бил из запрещенных пулеметов
Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь