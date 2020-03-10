Джемилев: Обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки

Новости Украины:Политический деятель объяснил, почему крымские татары могут отказаться от обмена.

Заключенные в тюрьмы властями РФ крымские татары могут отказаться от обмена, если узнают, что их обменивают на преступников, предполагает народный депутат Мустафа Джемилев.

Об этом Джемилев сказал в комментарии Громадскому радио.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. Вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья", - отметил лидер крымскотатарского народа.

По его словам, Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в обменные списки будут включены крымские татары.

"Она говорила: "Конечно включим". Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар... У нас там достаточно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - пояснил народный депутат.

Он напомнил, как с помощью президента Турции Эрдогана освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"Эрдоган нам говорил, что попросил Путина их освободить, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались", - резюмировал Джемилев.