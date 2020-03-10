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Вторник, 10.03.2020
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Зеленский: Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и в МВФ это подтверждают

Зеленский: Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и в МВФ это подтверждают
21:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский в интервью Bloomberg подчеркнул, что для Украины важно сотрудничество с МВФ.

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

"Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они (представители МВФ - ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа - ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделали", - подчеркнул глава государства 

По словам Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

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Президент Украины указал в интервью, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам, отмечает пресс-служба президента.

"Не только Офис президента, не только Малюська (министр юстиции Денис Малюська - ред.), а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.

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Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта Зеленский назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности. "Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы всё и прорабатывают", - пояснил президент.

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МВФ, Рынок земли, Владимир Зеленский, Банковская реформа.
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