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Разумков: В ближайшее время увольнение Сытника рассматриваться не будет

Разумков: В ближайшее время увольнение Сытника рассматриваться не будет
04:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В ближайшее время вопрос об увольнении Сытника с должности директора НАБУ парламент не будет рассматривать.

В ближайшее время вопрос об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро парламент не будет рассматривать. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что на сегодняшний день собрано более 200 подписей за отставку Сытника, но в то же время законодательство не позволяет принять такое решение.

Разумков напомнил, что в парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые предусматривают изменения в порядок увольнения директора НАБУ. По его словам, если такие изменения «будут приняты и вступят в силу, то это также может быть основанием для рассмотрения вопроса об эффективности работы директора НАБУ».

Кабмин примет необходимые решения в связи распространением коронавируса

«Однако на сегодняшний день, в ближайшее время этот вопрос подниматься не будет», - подытожил председатель Верховной Рады.

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Увольнение, НАБУ, Артем Сытник, Директор НАБУ, Дмитрий Разумков.
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