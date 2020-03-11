В "Слуге народа" просят не использовать топонимы в названиях партий

Новости Украины:Александр Корниенко считает, что названия такого типа имеют намек на определенную центробежность.

Первый заместитель председателя фракции политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал не использовать местную топонимику в названиях партий.

Об этом он сказал во время заседания "круглого" стола на тему "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы".

"К чему бы я призвал - пока что это на моральном, психологическом уровне, но может, это на уровне закона сделать - это все-таки не использовать местную топонимику в названиях партий. Потому что партия "За Луганщину", "За Крым" - в таких названиях есть уже намек на определенную центробежность. Таких бы намеков я бы все-таки избегал", - отметил Корниенко.

В то же время на сайте Минюста значатся зарегистрированными целый ряд партии с местными топонимами в названиях: Всеукраинское объединение "Черкащане", партии "Белая Церковь вместе", "Киевляне прежде всего!", "Патриоты Волыни", "Херсонцы", "Наш дом – Одесса", "Мы – киевляне", "За Одещину" и т. п.

Как сообщалось, Александр Корниенко заявил, что считает необходимым сократить количественный состав депутатов областных советов на 10-15% для улучшения эффективности их работы.